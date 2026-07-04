Noah Fernandez menjadi bintang utama dalam pertandingan persahabatan pertama PSV

PSV mengawali musim 2026/27 dengan hasil imbang 1-1 melawan Royal Antwerp FC. Juara nasional itu sempat unggul berkat aksi solo gemilang Noah Fernandez, namun keunggulan tersebut akhirnya sirna setelah jeda babak pertama akibat gol penyama kedudukan yang indah dari tim Belgia.

Pelatih Peter Bosz menurunkan susunan pemain yang sangat berbeda di De Herdgang: banyak pemain internasional yang masih absen karena kewajiban Piala Dunia atau liburan. Ruben van Bommel dan Mauro Júnior juga belum bisa diturunkan, sementara Alassane Pléa memulai pertandingan dari bangku cadangan setelah pulih dari cedera berkepanjangan.

PSV menguasai bola dengan baik pada fase awal, namun awalnya hampir tidak mampu mengubah keunggulan tersebut menjadi peluang. Couhaib Driouech menciptakan ancaman pertama melalui dua tembakan, sementara kombinasi antara Man dan Sildillia juga terlihat menjanjikan namun tak membuahkan hasil.

Di pertengahan babak pertama, Noah Fernandez memecah kebuntuan dengan aksi berkelas. Gelandang berusia delapan belas tahun itu menerobos pertahanan Antwerp layaknya slalom dan dengan tenang menyarangkan bola ke sudut gawang: 1-0. Gol tersebut menjadi puncak mutlak dari babak pertama yang secara umum kurang menarik, di mana PSV nyaris tidak memberikan celah di lini pertahanan dan memasuki jeda dengan keunggulan.

Setelah jeda, tim PSV yang sepenuhnya baru turun ke lapangan. Pléa kembali bermain setelah cedera parah yang dialaminya, sementara Joey Veerman langsung membawa ketenangan dan kontrol lebih dalam permainan posisi tim Eindhoven.

PSV tetap memegang inisiatif setelah jeda, namun peluang besar tak kunjung muncul dalam waktu yang lama. Koller menjadi ancaman setelah tendangan bebas cepat dari Veerman, dan Pléa langsung menunjukkan bahwa ia sudah kembali bugar melalui aksi apik di lini tengah, meski umpan terakhinya tidak membuahkan hasil.

Di pertengahan babak kedua, Antwerp menyamakan kedudukan dengan gol yang tak kalah fantastis. Bola pantul langsung disundul oleh Aaron Ibrahim dari udara dan ditembakkan dengan indah ke sudut atas gawang, sehingga tim asal Belgia itu menyamakan skor menjadi 1-1. Setelah itu, Koller dan Bouhamdi masih memiliki peluang untuk membawa PSV kembali unggul, namun gol kedua bagi tim asal Eindhoven itu tak kunjung tercipta.