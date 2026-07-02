Noa Vahle dan Hélène Hendriks sangat terkejut dengan pernyataan Salah-Eddine

Noa Vahle dan Hélène Hendriks merasa heran dengan pernyataan Anass Salah-Eddine setelah timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia. Bek kiri Maroko itu mengatakan setelah pertandingan bahwa ia sangat termotivasi untuk mengalahkan Oranje.

Vahle adalah orang yang berbicara langsung dengan Salah-Eddine setelah pertandingan dan memperhatikan betapa besar antusiasmenya. “Saya melakukan wawancara dengan Anass Salah-Eddine setelah pertandingan,” kenang Vahle dalam podcast HNM. “Tentu saja, ia lahir dan besar di Amsterdam. Ia menjalani seluruh pendidikan pemuda di Belanda dan akhirnya memilih membela Maroko. Tentu saja, ini sangat luar biasa baginya bisa tampil di Piala Dunia.”

Menurut Vahle, yang paling menonjol adalah aura sang bek saat dia menanyakan bagaimana rasanya bermain melawan Belanda. “Kilauan di matanya. Dia sangat termotivasi untuk mengalahkan Belanda.”

Hendriks kemudian bertanya-tanya apakah Salah-Eddine sama sekali memiliki peluang untuk masuk ke tim nasional Belanda. Vahle berpendapat demikian, namun ia menambahkan catatan penting. “Dalam jangka panjang, saya rasa dia memang punya peluang. Hanya saja, persaingan di posisinya di tim Oranje sangat ketat. Di Maroko pun demikian, tapi mungkin persaingan di tim Belanda pada akhirnya memang sedikit terlalu ketat.”

Hendriks mengatakan bahwa ia sangat memahami mengapa Salah-Eddine akhirnya memilih Maroko. “Jika dengan begitu dia bisa bermain di Piala Dunia, saya sangat memahami pilihan itu. Lagipula, dia pasti merasa lebih terikat dengan Maroko. Mungkin keinginan keluarganya juga berperan.”

Namun, wawancara setelah pertandingan itu tetap mengganggu pikiran Hendriks. “Menurutku wawancara itu jujur, tapi kamu sudah melakukan segalanya di sini, di Belanda. Jadi, agak aneh kalau kamu begitu ingin mengalahkan Belanda. Kamu memang harus selalu termotivasi, tapi hal ini cukup mencolok bagiku. Aku bertanya-tanya apakah mungkin ada rasa dendam di baliknya, karena peluangnya lebih kecil di tim Oranje.”

Vahle tidak berpikir hal itu terjadi. Dia menyoroti bahwa Salah-Eddine justru mengatakan banyak temannya adalah orang Belanda. Namun, dia mengharapkan reaksi yang berbeda. “Mungkin kita sama sekali tidak memahaminya, tapi saya mengharapkan dia juga akan mengatakan bahwa di suatu sisi ada perasaan yang campur aduk.”

Hendriks juga sependapat. “Itulah tepatnya yang saya maksud. Seluruh pembinaannya dia jalani di Belanda. Tentu saja kamu ingin menang, tapi saya juga mengharapkan dia setidaknya menunjukkan sedikit empati atas fakta bahwa Belanda tersingkir. Itu yang saya rasa kurang. Tentu saja itu haknya dan saya tidak terlalu memikirkannya, tapi saya memang merasa hal itu mencolok.”

Setelah kemenangan atas Oranje, Salah-Eddine menjelaskan kepada Vahle dari mana motivasi ekstra itu berasal. “Ini terasa sangat istimewa. Hingga setahun yang lalu, saya masih bermain untuk Jong Oranje dan ikut serta dalam Kejuaraan Eropa. Setelah itu, saya pindah tim, dan bisa bermain melawan Oranje sekarang ini sungguh sangat istimewa.”