Noa Lang menjerit kesakitan saat latihan tim nasional Belanda

Suasana latihan tim nasional Belanda pada hari Jumat berlangsung cukup sengit. Dalam sesi rondo, Memphis Depay bertabrakan keras dengan rekan sesama penyerang, Noa Lang, seperti yang terlihat dalam rekaman ESPN.

Saat berebut bola, Memphis masuk dengan kaki terentang dan mengenai tulang kering Lang dengan keras. Penyerang sayap itu terlihat kesakitan dan harus menghentikan latihan rondo untuk sementara.

Lang sempat tertatih-tatih, sementara Memphis memperhatikan rekan setimnya dengan cermat. Kedua penyerang itu saling berjabat tangan, lalu Lang, yang masih tertatih-tatih, berusaha menahan rasa sakit di kakinya.

Memphis masuk sebagai pemain pengganti pada Rabu lalu saat melawan Aljazair dalam laga perpisahan tradisional menjelang Piala Dunia. Penyerang Corinthians itu tak bisa mencegah Oranje kalah 0-1 di De Kuip. Lang duduk di bangku cadangan selama 90 menit di Rotterdam.

Oleh karena itu, Lang tampaknya tidak perlu mengandalkan posisi starter selama Piala Dunia mendatang. Ada keraguan seputar Memphis, karena pelatih nasional Ronald Koeman memilih Donyell Malen sebagai penyerang tengah pada Rabu lalu.

Jurriën Timber untuk pertama kalinya tampil di lapangan latihan Oranje. Bek tersebut bermain bersama Arsenal pada final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Sabtu dan diizinkan oleh Koeman untuk bergabung kemudian. Ian Maatsen dan Lutsharel Geertruida, yang berada di daftar cadangan, tidak lagi masuk dalam skuad.

Di Orangeburg, New York, suhu udara selama latihan mencapai 29 derajat. KNVB sengaja memilih lokasi ini agar para pemain dapat terbiasa dengan kondisi cuaca yang biasanya terjadi di Piala Dunia. Oranje akan berlatih pada Sabtu dan Minggu di kompleks New York City FC, dengan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada Senin.