Noa Lang mendapatkan kejelasan dan langsung mengambil keputusan yang tegas

Noa Lang telah berganti agen pemain dan kembali ke Napoli, demikian dilaporkan jurnalis transfer Nicolò Schira. Pemain asal Belanda itu dipinjamkan ke Galatasaray musim ini.

Pada Juli 2025, Lang pindah dari PSV ke Napoli. Di sana, segera terlihat bahwa ia dan pelatih Antonio Conte tidak bisa akur.

Selama jeda musim dingin, pemain sayap ini dipinjamkan ke Galatasaray. Di Turki, ia tidak terlalu produktif dalam mencetak gol, tetapi berhasil memberikan tiga assist.

Dalam kontrak peminjaman Lang terdapat opsi pembelian sebesar 30 juta euro. Galatasaray tidak menggunakan opsi tersebut, sehingga pemain berusia 26 tahun itu kembali ke Napoli.

Minggu lalu, pelatih Napoli Conte mengumumkan pengunduran dirinya dari klub. Setelah dua musim, ia memutuskan hengkang karena merasa proyek di Napoli telah mencapai akhir.

Dengan kepergian Conte dari Napoli, sepertinya pintu kembali terbuka bagi Noa Lang. Sudah jelas sejak awal bahwa keduanya sulit untuk akur. Lang tampaknya benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini. Penyerang tersebut telah berganti manajemen dan kini diwakili oleh Ali Barat.

Menurut Schira, Lang “sangat termotivasi dan ingin membuktikan dirinya di Napoli.” Belum jelas siapa yang akan menjadi pelatihnya. Namun, ia memulai awal yang baru di klubnya.