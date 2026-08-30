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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Noa Lang mendapat sinyal istimewa dari Napoli tepat menjelang Deadline Day

Transfers
SSC Napoli
Ajax
N. Lang

Tampaknya Noa Lang tidak akan lagi membuat transfer pada musim panas ini. Pasalnya, winger tersebut menerima sinyal khusus dari Napoli tepat menjelang tenggat transfer. 

Lang masuk starting XI pada Minggu malam saat Napoli menghadapi Como. Dengan demikian, semuanya tampak mengindikasikan bahwa pelatih Massimiliano Allegri menaruh kepercayaan kepada pemain Belanda itu dan ingin dia bertahan. 

Itu cukup mencolok, mengingat Fabrizio Romano sebelumnya pada hari yang sama masih melaporkan bahwa pembicaraan antara Ajax dan kubu Lang telah ‘dibuka kembali’. 

“Dalam dua belas jam terakhir, Ajax kembali menghubungi agen Noa Lang dan Napoli. Opsi ini telah dibuka kembali, jika Napoli memutuskan bahwa Lang boleh pergi,” ujar Romano.

Meski begitu, pakar transfer Italia itu tetap memberikan catatan penting. “Terkadang satu pertandingan bisa menjadi pembeda,” ujarnya, merujuk pada duel antara Como dan Napoli pada Minggu malam. 

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Ajax tampaknya harus mengalihkan perhatian ke kandidat lain, karena Napoli ingin Lang tetap berada dalam skuad. Pelatih Míchel Sánchez sebelumnya juga mengatakan, menjelang pertandingan melawan Telstar, bahwa ‘100 persen pasti’ akan ada winger kiri baru yang datang ke Amsterdam. 

Pada tahap sebelumnya, Brian Rodríguez dan Arnaut Danjuma sempat dikaitkan dengan Ajax, tetapi sejauh ini belum jelas seberapa realistis peluang mereka.

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