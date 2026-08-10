Noa Lang merespons kritik keras Ronald de Boer melalui Instagram. Mantan pemain tim nasional itu pekan lalu mempertanyakan kepribadian winger Napoli berusia 27 tahun tersebut.

Lang santer dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke Ajax. De Boer menanggapi hal itu pekan lalu setelah laga kualifikasi Conference League melawan Shelbourne (menang 3-1) di Ziggo Sport. “Saya tergila-gila pada Lang sebagai pesepakbola, tetapi tidak sebagai pribadi. Saya tidak tahu apakah Ajax melakukan hal yang tepat dengan itu.”

Kini Lang memberikan respons: "Ngomong omong kosong atas nama seseorang demi sedikit perhatian sendiri part 764886", tulis penyerang itu di bawah video Ziggo Sport yang menampilkan De Boer berbicara tentang dirinya.

Menurut De Boer, karena itu Ajax harus berpikir matang soal kemungkinan kedatangan Lang. “Sebagai pemain iya, tetapi sebagai pribadi saya tidak tahu apakah dia harus ada di dalam grup”, lanjut mantan gelandang itu dalam analisanya.

De Boer juga mempertanyakan perjalanan karier Lang belakangan ini. “Kalau Lang memang sebagus itu, dia pasti bertahan di Napoli dan Galatasaray. Pasti ada sesuatu yang salah dengan anak itu.”

Bahkan dalam hal cara menangani Lang di dalam skuad, De Boer juga memiliki keraguan. “Sebagai pelatih, Anda sering punya sedikit berkas sakit kepala dengannya. Semua orang juga mengatakan itu. Dia juga sering sibuk dengan hal-hal lain, seperti membuat musik,” kata De Boer, yang kembali menegaskan bahwa dirinya tetap mengagumi Lang sebagai pesepakbola.

Belakangan, De Boer sedikit melunakkan ucapannya dan menegaskan bahwa itu adalah perasaan pribadinya. “Saya berharap dia membuktikan kebalikannya jika dia memang datang. Saya akan jadi orang pertama yang mengakui bahwa saya salah. Kami sudah cukup sering mencela pemain yang ternyata tampil luar biasa dan cukup sering memuji pemain yang setelah itu tidak berprestasi apa-apa. Semua orang kadang-kadang bisa salah.”

Lang disebut sebagai kandidat utama di Ajax untuk menggantikan Mika Godts jika pemain Belgia itu benar-benar hengkang ke Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano melaporkan pada Senin bahwa sejauh ini klub Amsterdam itu belum mengajukan tawaran untuk Lang.







