Nike Sponsori Liverpool Musim Depan?

Liverpool di ambang kesepakatan dengan Nike untuk memecahkan rekor kontrak apparel termewah di Inggris.

Musim 2019/20 bakal menjadi musim terakhir New Balance menjadi sponsor apparel . Belum disepakatinya kontrak baru dengan Liverpool membuat sejumlah apparel lain bersiap menggantikan New Balance.

Forbes melaporkan, Nike jadi nama terdepan untuk menjadi apparel Liverpool di musim depan. Perusahaan olahraga asal Amerika Serikat itu disebutkan siap menawarkan kontrak menggiurkan yang akan memecahkan rekor di Liga Primer Inggris.

"Liverpool berada di ambang kesepakatan dengan Nike yang akan mulai berlangsung musim 2020-21 dan ini bisa menjadi kontrak termewah di Liga Primer,” demikian kutipan pernyataan dari Forbes.

Liverpool dan New Balance sudah berpartner sejak musim 2015/16. Dua musim terakhir, New Balance sukses mencatatkan rekor penjualan jersey, yang sejalan dengan prestasi klub di atas lapangan. Seperti diketahui, The Reds sukses tampil di final Liga Champions dalam dua musim beruntun, termasuk menjadi juara di musim lalu, hingga nyaris menjadi kampiun EPL.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Dengan prospek yang menjanjikan, tak heran apabila Liverpool menarik perhatian Nike. Musim ini, Nike baru saja kehilangan ke tangan Puma sehingga kabar merapatnya Swoosh ke Anfield bukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam sejarahnya, Liverpool juga belum pernah disponsori oleh Nike.

memiliki kontrak apparel termewah di EPL, yakni £75 juta per musim bersama Adidas. Sedangkan kontrak New Balance dan Liverpool bernilai £45 per musim. Adapun Nike memiliki kerja sama dengan (£60 juta per tahun), sementara masih jadi yang termahal (£100 juta per tahun).