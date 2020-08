Gandeng Nike, Liverpool Rilis Kostum Utama Musim 2020/21

resmi meluncurkan kostum utama mereka untuk mengarungi musim 2020/21, Sabtu (1/8).

Untuk kali pertama sepanjang sejarah klub, Liverpool berkolaborasi dengan apparel berlogo centang, Nike, dalam kemitraan jangka panjang.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌



Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever