Nijhuis menahan air mata saat berbicara tentang Dieperink

Bas Nijhuis sangat terpukul atas meninggalnya Rob Dieperink, seperti yang terungkap pada Selasa dalam acara Vandaag Inside. Pada Senin, diketahui bahwa wasit berusia 38 tahun asal Borculo itu telah meninggal dunia.

Nijhuis berteman baik dengan Dieperink dan bahkan menyebutnya sebagai 'pria hebat'. ''Ya, dia memang...'', kata wasit asal Enschede itu, sambil menahan air mata. “Saya sendiri sedang berada di FC Twente untuk menjelaskan peraturan dan pedoman baru kepada tim. Kami harus melakukan hal itu di semua klub. Setiap tim akan kembali diberi penjelasan mengenai peraturan baru tersebut.”

“Saat saya selesai, Daan Rots menghampiri saya. Dia berkata: ‘Saya baru saja mendapat kabar, sebelum kamu mulai. Rob Dieperink telah meninggal.’ Lalu kamu benar-benar merasakan perasaan seperti: apa yang sedang terjadi di sini? Itu tidak mungkin benar, kan? Seorang pria berusia 38 tahun. Itu cukup sulit bagi saya. Benar-benar seorang superkerel. Benar-benar pria yang luar biasa,” ujar Nijhuis yang terharu.

“Belakangan ini dia mengalami banyak hal, dan banyak yang dibicarakan mengenai hal itu,” kata Nijhuis merujuk pada tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki berusia tujuh belas tahun di Inggris. Sebuah kasus yang, bagaimanapun, segera dihentikan. “Pada akhirnya, tidak ada yang terbukti sama sekali. Dia dibebaskan dari semua tuduhan. Namun, hal seperti itu tentu saja berdampak sangat besar.”

Saran dari Johan Derksen bahwa KNVB kurang berbuat banyak untuk Dieperink, langsung ditolak mentah-mentah oleh Nijhuis. “Ketua Wasit Raymond van Meenen sangat memperhatikan kasus ini. Dia benar-benar mendampinginya dalam segala hal. KNVB juga langsung merespons De Telegraaf dengan pernyataan terbuka, dan mendukungnya dengan segala cara yang mungkin. Kami juga sudah mulai mempertimbangkan bagaimana langkah selanjutnya menjelang musim baru.”

Dieperink, yang menjelaskan dengan sangat rinci kepada rekan-rekannya apa yang terjadi di Inggris, masih memimpin pertandingan persahabatan pada hari Sabtu. “Lalu saya mendengar dari para jurnalis yang ada di sana bahwa berbagai hal kembali dilontarkan kepadanya. Rupanya kita menganggap hal itu normal saat ini. Padahal seseorang baru saja dibebaskan dari tuduhan. Orang-orang tidak menyadari betapa menyakitkannya hal-hal seperti itu bagi seseorang ketika Anda meneriakkan atau menulisnya. Padahal itu sama sekali tidak benar dan tidak ada bukti sama sekali untuk mendukungnya.”

Nijhuis akhirnya menekankan bahwa Dieperink sangat dihormati oleh rekan-rekannya. “Di dalam kelompok wasit, dia benar-benar teman bagi semua orang. Dia selalu menelepon jika ada sesuatu, atau jika ada yang cedera. Dia adalah pemuda yang sangat baik hati. Dan kemudian kamu berpikir: dia baru berusia 38 tahun dan dia sudah tiada.”

“Saya juga berharap orang-orang yang berteriak hal-hal seperti itu di pinggir lapangan pada hari Sabtu—meski mungkin dimaksudkan sebagai lelucon—sekali-sekali merenungkan apa yang sebenarnya mereka teriakkan. Dampak apa yang bisa ditimbulkannya pada seseorang. Bagaimana hal itu memengaruhi orang seperti itu?”, kata wasit asal Enschede tersebut.