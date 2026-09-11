Nico Paz Ungkap Alasan Memilih Como ketimbang Real Madrid

Usai penampilan perdananya di Liga Champions bersama Como, pemain Argentina Nico Paz mengungkap alasan lebih memilih klub Italia itu ketimbang kembali ke Real Madrid.

Real Madrid sebelumnya bertekad memulangkan Nico Paz pada musim panas 2026, dan Los Blancos telah memberitahukan keinginan tersebut kepada sang pemain.

Namun pemain Argentina itu punya rencana lain, karena ia menilai bahwa dengan komposisi skuad tim saat ini, yang mencakup pemain seperti Bernardo Silva, Arda Guler, dan Jude Bellingham, ia tidak akan mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan untuk terus berkembang.

Setelah mempertimbangkan hal itu, gelandang tersebut memutuskan melanjutkan kariernya bersama Como dan pelatih Cesc Fabregas, setelah klub Italia itu menyetujui pembayaran sebesar 60 juta euro untuk mempertahankan jasanya secara permanen.

Meski demikian, Real Madrid menyimpan hak untuk membeli kembali Nico Paz seharga 80 juta euro tahun depan, karena mereka tidak ingin kehilangan kendali atas dirinya.

Surat kabar AS menerbitkan pernyataan Nico Paz usai kemenangan Como atas Leipzig dengan skor 4-1, "Saya berpikir bahwa saya akan berada di sini, di mana saya bisa berkembang lebih baik."

Ia melanjutkan, "Saya rasa saya telah mengambil keputusan yang tepat dengan bertahan di Como, dan saya senang telah melakukannya."

Gelandang itu juga berbicara mengenai pertandingan tersebut, "Ini malam yang bersejarah. Kami tampil luar biasa. Kami sangat bersemangat menjalani laga ini. Saya rasa kami menanganinya dengan cara terbaik yang mungkin. Kami sangat senang dengan penampilan yang kami tunjukkan."

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