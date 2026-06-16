Nico Baz menolak kembali ke Real Madrid

Pemain tengah Como asal Argentina, Nico Baz, menolak tawaran untuk kembali ke Real Madrid pada musim depan.

Nico Baz bergabung dengan Como dua musim lalu, datang dari Real Madrid, dengan Los Blancos tetap memegang hak untuk memanggil kembali pemain Argentina tersebut.

Baz mendapat kesempatan bermain secara reguler bersama Como, dan menjadi salah satu bintang tim Italia tersebut selama dua musim terakhir, serta berhasil membawa timnya lolos ke Liga Champions musim depan.

Fabrizio Romano, pakar transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Nico Baz telah memberitahu Real Madrid secara langsung tentang keinginannya untuk tetap bersama Como pada musim depan."

Dia menambahkan: "Harapan Como meningkat pesat dalam 12 jam terakhir untuk mempertahankan pemain Argentina berbakat ini untuk satu musim lagi."

Dia melanjutkan: "Sejak minggu lalu, tidak ada keraguan bahwa Nico Paz ingin tetap bersama Como untuk satu musim lagi, terutama setelah Real Madrid menyelesaikan transfer Bernardo Silva."

Real Madrid telah merekrut Bernardo Silva melalui transfer gratis atas permintaan langsung dari José Mourinho, pelatih baru Los Blancos.

Dia menyimpulkan: "Como dan Real Madrid masih dalam negosiasi untuk mencapai solusi terbaik terkait transfer Baz, dan semua pihak tetap berkomunikasi, namun keputusan akhir belum diambil."