Neymar: The Perfect Chaos - Jadwal Rilis Film Dokumenter Bintang PSG & Cara Menontonnya

Superstar Paris Saint-Germain dan Brasil, Neymar adalah atlet terkini yang akan segera memiliki film dokumenternya yang berjudul Neymar: The Perfect Chaos, rencananya tayang di Netflix pada Januari ini.

Mengikuti gaya film dokumenter Arsene Wenger baru-baru ini, Neymar: The Perfect Chaos pasti akan memberi penggemar pandangan mendalam tentang salah satu bintang terbesar di dunia sepakbola tersebut.

GOAL memiliki apa yang perlu Anda ketahui tentang film Neymar: The Perfect Chaos, cara menontonnya, jadwal rilisnya dan banyak lagi.

Apa itu Neymar: The Perfect Chaos?

Neymar: The Perfect Chaos adalah serial Netflix yang terbagi menjadi tiga bagian, berfokus pada bintang PSG dan Brasil tersebut, menampilkan tokoh-tokoh wawancara eksklusif yang berperan penting dalam kesuksesannya. Serial ini akan memetakan perjalanan Neymar dari masa kecilnya di Santos, di negara asalnya Brasil, hingga kepindahannya ke Barcelona yang mengukuhkannya sebagai atlet kelas dunia. Juga akan secara detail membahas kepindahannya ke PSG pada 2017 serta kariernya bersama tim nasional Brasil, mulai dari titik terendah hingga tertinggi - sambil menawarkan wawasan mendalam tentang sosok Neymar di luar lapangan.

Neymar sering dipandang sebagai sosok kontroversial di dunia sepakbola, dan film dokumenter ini tampaknya akan menawarkan pandangan mendalam pada seorang pemain yang sama misteriusnya dengan dirinya. Di trailer film-nya, ketika ditanya bagaimana ia ingin serial ini dimulai, sang penyerang menjawab: "Harusnya berbicara tentang perilaku saya. Orang-orang menilai saya, Anda tahu? 'Neymar adalah monster, ini dan itu'. Itu akan membuat saya terus maju , orang-orang menjelek-jelekkan saya dan kemudian... mereka akan mengenal saya.

"Bagi mereka yang tidak mengenal saya, saya secara otomatis adalah Joker."

Film dokumenter ini akan mencakup beberapa wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh dekat dari masa lalu dan masa kini Neymar, termasuk ayahnya dan orang-orang seperti David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Daniel Alves dan Thiago Silva.

Neymar: The Perfect Chaos disutradarai oleh David Charles Rodrigues, sementara LeBron James dan Maverick Carter akan berperan sebagai produser eksekutif bersama dengan merek pemberdayaan atlet yang memenangkan Sports Emmy Award, Uninterrupted.

Kapan Neymar: The Perfect Chaos dirilis?

Neymar: The Perfect Chaos bisa ditonton melalui layanan streaming mulai 25 Januari 2022.

Film dokumenter ini akan menjadi seri tiga bagian.

Cara menonton & streaming Neymar: The Perfect Chaos

Neymar: The Perfect Chaos akan tersedia secara eksklusif di Netflix.

Untuk pengguna Inggris Raya (UK), langganan Netflix adalah £5,99 per bulan. Untuk pengguna Amerika Serikat (AS), biayanya $8,99 per bulan.

Trailer Neymar: The Perfect Chaos