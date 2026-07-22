Pemain Brasil, Neymar da Silva, kembali menuai kontroversi setelah kepulangannya dari keikutsertaan bersama pasukan Selecao di Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 lebih awal, tepatnya di babak 16 besar, setelah kalah dari Norwegia (2-1).

Beberapa hari setelah tersingkir lebih awal, Neymar mengejutkan semua orang dengan kemunculannya di Las Vegas untuk mengikuti turnamen poker.

Kehadiran kapten timnas Brasil dalam acara tersebut memicu reaksi luas di media sosial, di mana sebagian orang melihatnya sebagai kontradiksi yang mencolok dengan kekecewaan setelah Brasil tersingkir dari turnamen.

Hal itu terulang kembali, namun kali ini ia memanfaatkan tidak diberangkatkannya ia ke Venezuela bersama klubnya Santos untuk menghadapi tim Universidad Central pada pekan pertama kualifikasi turnamen Sudamericana, setelah tim pelatih mengistirahatkannya, dan ia hadir bersama teman-temannya pada tahap keempat turnamen poker Brasil menurut jaringan "Globo" Brasil.

Di sisi lain, jaringan "ESPN" Brasil menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Neymar memenangkan 53.500 real Brasil selama keikutsertaannya dalam turnamen poker. Tahap ini berlangsung hingga 30 Juli, dan Neymar diperkirakan akan kembali ikut serta dalam beberapa hari mendatang.