Mungkin tidak akan terjadi pada musim panas ketika rumor transfer pulang ke memanas, namun sang bintang kini mendapat penghormatan dalam bentuk karya seni di ibu kota Prancis.

Mulai Rabu (16/10) sampai 14 November, patung pipih setinggi tiga meter yang menggambarkan wajar Neymar dipajang di area Hotel George V di Paris.

Karya tersebut didesain oleh seniman Brasil, Marcos Marin dan merupakan bagian dari pameran yang terdiri dari 50 patung, dengan 20 di antaranya didesain oleh orang-orang asal Amerika Latin.

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin😯 The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!🇫🇷



