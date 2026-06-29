Neymar mengejek "raja prediksi Piala Dunia": Coba lagi

Neymar da Silva, kapten Brasil, mengejek pakar sepak bola Jerman Joachim Clement, setelah Seleção lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil lolos ke babak 16 besar setelah membalikkan keadaan melawan Jepang dan menang 2-1 pada menit ke-90+6 berkat gol Gabriel Martinelli, bintang Arsenal.

Joachim Clement, pakar ekonomi Jerman yang bekerja di sebuah bank investasi Inggris, sebelumnya telah meramalkan kekalahan mengejutkan Brasil dari Jepang di babak 32 besar Piala Dunia.

Namun, Neymar menolak melewatkan kesempatan ini, dan menulis melalui akun resminya di "X" setelah lolos dengan nada mengejek: “Tuan Joachim Clement… coba lagi di Piala Dunia berikutnya.”

Neymar tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan dan tidak bermain sama sekali, meskipun ia sudah siap dan sempat bermain beberapa menit pada pertandingan ketiga fase grup melawan Skotlandia.

Brasil akan menghadapi pemenang pertandingan antara Pantai Gading dan Norwegia di babak 16 besar, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam.

Klement meraih ketenaran luas berkat akurasi prediksinya yang beruntun di Piala Dunia, di mana ia berhasil memprediksi Jerman akan menjuarai turnamen pada 2014, kemudian memprediksi Prancis akan menjadi juara pada edisi 2018, dan terakhir memprediksi Argentina akan merebut gelar pada 2022, yang semuanya terwujud pada ketiga kesempatan tersebut.

Klement juga memprediksi timnas Belanda akan memenangkan gelar Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.







