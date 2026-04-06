Neymar mengejar impian Piala Dunia dengan operasi mendadak

Neymar Jr. terus melakukan segala upaya agar bisa tampil di Piala Dunia yang pasti akan menjadi yang terakhir baginya.

Oleh karena itu, bintang Santos ini memutuskan untuk menjalani operasi lagi. Surat kabar Marca mengutip pernyataan Cuca, pelatih Santos, dalam konferensi pers menjelang penampilan perdana tim Brasil itu di Copa Sudamericana melawan Cuenca: "Neymar menjalani operasi lutut selama jeda internasional FIFA. Dia tidak berlatih. Dia menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri dari operasi tersebut."

Neymar telah memutuskan, setelah berakhirnya liga Brasil musim lalu, untuk menjalani operasi lutut berdasarkan rekomendasi dokter.

Surat kabar Marca melaporkan: "Kini, hanya beberapa bulan kemudian, Neymar kembali ke ruang operasi untuk menjalani terapi regeneratif yang menggunakan plasma kaya trombosit guna memperkuat jaringan sendi yang mengalami kerusakan parah."

Dan menambahkan: "Neymar memutuskan untuk menjalani terapi ini selama jeda internasional, di mana ia berharap bisa masuk dalam skuad Brasil. Kini, ia memulai program pemulihan khusus agar dapat menjalani bulan-bulan terakhir menjelang Piala Dunia dengan kondisi prima, serta meyakinkan pelatih Ancelotti akan perlunya memasukkannya ke dalam daftar 26 pemain yang akan berangkat ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada."