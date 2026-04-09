Neymar mendapat minat serius dan memulai pembicaraan dengan klub baru yang potensial

Neymar mendapat minat serius dari Major League Soccer. Menurut The New York Times, FC Cincinnati telah menghubungi sang bintang Brasil tersebut dan pembicaraan awal antara kedua belah pihak telah berlangsung.

Neymar terikat kontrak hingga akhir 2026 dengan klub masa kecilnya, Santos, di mana ia berusaha merebut tempat di skuad Piala Dunia asuhan pelatih nasional Carlo Ancelotti. Penyerang sayap ini baru saja kembali dari cedera berkepanjangan, namun tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kelasnya.

Sumber-sumber menekankan kepada surat kabar Amerika tersebut bahwa pembicaraan antara Cincinnati dan Neymar masih berada pada tahap awal. Klub tersebut sedang mengukur minat dan tuntutan Neymar, yang merayakan ulang tahun ke-34 pada bulan Februari.

Cincinnati yakin bahwa klub ini merupakan destinasi yang menarik bagi para bintang internasional. "Klub percaya bahwa kekuatan finansial dan fasilitas modernnya akan menarik bagi seorang bintang seperti Neymar," tulis NYT.

Namun, ada faktor yang memperumit situasi bagi Cincinnati, karena saat ini mereka tidak memiliki ruang untuk mendaftarkan Pemain Desainasi (Designated Player) baru. Seorang DP boleh mendapatkan gaji lebih tinggi dari batas gaji yang ditetapkan, tetapi saat ini semua slot yang tersedia sudah terisi oleh Kévin Denkey, Miles Robinson, dan Evander.

Beberapa bulan ke depan akan menunjukkan bagaimana minat ini berkembang dan apakah Neymar tertarik untuk pindah dari São Paulo ke Ohio. Setelah petualangannya yang gagal di Al-Hilal, Neymar hampir menandatangani kontrak dengan Chicago Fire, tetapi ia mengabaikan tawaran dari Amerika Serikat saat itu untuk memungkinkan kembalinya ke Santos.

Musim lalu, Neymar sangat berperan penting dalam menyelamatkan Santos dari degradasi dari Série A dengan mencetak sebelas gol dan memberikan empat assist di liga. Musim ini, setelah empat pertandingan liga, ia telah mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.

Meskipun memiliki statistik yang mengesankan, Neymar tidak dipanggil untuk periode pertandingan internasional terakhir. Neymar mengaku merasa 'sedih dan kecewa', namun ia juga menekankan bahwa ia akan terus bekerja keras agar dapat menjadi bagian dari Seleção pada musim panas mendatang.