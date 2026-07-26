Neymar mencetak gol dan mengejek kritik atas aktivitas bermain pokernya

Neymar mencetak kedua gol untuk Santos dalam hasil imbang 2-2 melawan Chapecoense. Pada gol pertamanya, sang penyerang menyindir kritik atas kebiasaannya bermain poker.

Pemain veteran itu baru-baru ini absen dalam pertandingan Santos, tetapi ternyata tetap bisa bermain di sebuah turnamen poker. Neymar menegaskan bahwa hal itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan klub, meski insiden tersebut diberitakan secara luas di media Brasil.

Neymar membalas secara sportif saat melawan Chapecoense dengan berpura-pura membagikan kartu sebagai dealer untuk bermain poker usai gol pertamanya. Sang penyerang kemudian memastikan satu poin untuk Santos lewat gol penyama kedudukan di akhir laga, melalui titik penalti.

Neymar menanggapi semua kehebohan itu pekan lalu. ''Orang-orang keluar dan terus saja berbicara tentang fakta bahwa saya bermain poker. Saya sudah menjalani latihan pagi. Saya tidak pergi ke pertandingan karena saya baru mulai berlatih. Keesokan harinya adalah hari libur saya.''

Pemain Brasil itu menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya mematuhi program yang telah disepakati bersama Santos dan tidak melihat ada masalah dengan kunjungannya ke turnamen poker tersebut. Menurut Neymar, itu terjadi pada hari liburnya, setelah ia sudah menuntaskan kewajiban latihannya.

Bersama Santos, Neymar berada di peringkat ke-14 di kompetisi Brasil. Pada Rabu, mereka akan menghadapi Universidad Central di CONMEBOL Sudamericana.