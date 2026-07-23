Neymar kembali memicu kontroversi di Brasil, setelah absen pada laga terakhir timnya, Santos, di saat yang sama ia justru tampil dalam sebuah turnamen poker yang berlangsung selama dua hari di kota Sao Paulo.

Perjalanan Brasil di Piala Dunia 2026 berakhir setelah tersingkir dari Norwegia, sehingga Neymar mendapatkan beberapa hari istirahat, di tengah harapan atas kembalinya ia untuk tampil pada fase krusial musim ini. Namun, ketidakhadirannya pada laga terakhir memicu gelombang kritik yang meluas.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Neymar menuai kritik tajam akibat penampilannya selama Piala Dunia di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti, di mana banyak pihak menilai bahwa ia tidak memberikan sumbangsih yang diharapkan, serta terlihat tidak antusias untuk kembali ke kompetisi.

Dalam sebuah potongan video yang dibagikannya melalui akun-akun resminya dari pusat latihan Santos, Neymar berkata, "Saya berada di sini bersiap untuk sesi latihan kedua, dan saya teringat bahwa banyak orang membicarakan tentang saya yang bermain poker di hari libur saya."

Ia melanjutkan, "Saya telah berlatih di pagi hari, saya tidak bermain di pertandingan, kemudian saya kembali berlatih. Itu hari libur saya, namun mereka tetap saja membicarakannya. Saya bersiap untuk berlatih. Apakah saya boleh berlatih atau kalian akan terus mengkritik saya juga? Urusi urusan kalian sendiri."

Meski Neymar absen, Santos meraih kemenangan besar dengan skor 4-1 atas tim Universitas Sentral Venezuela, sehingga semakin dekat untuk lolos ke babak berikutnya turnamen Copa Sudamericana.

Berbagai prediksi mengisyaratkan kemungkinan Neymar kembali tampil pada Sabtu mendatang, ketika Santos menghadapi tim Chapecoense dalam ajang Liga Brasil.