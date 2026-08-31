Neymar memberikan tribut indah untuk Memphis Depay

Memphis Depay untuk pertama kalinya sejak Maret bermain penuh 90 menit untuk Corinthians. Itu terjadi pada Minggu malam melawan Santos, yang menang 0-1 di Série A Brasil.

Satu-satunya gol dalam pertandingan itu tercipta pada menit ke-33. Christian Oliva mencetak gol lewat bola rebound, setelah tendangan bebas indah Neymar membentur tiang. Corinthians setelah itu tidak lagi mampu mengejar ketertinggalan. Memphis bermain penuh 90 menit untuk Corinthians, tetapi tidak mampu menjebol gawang lawan.

Setelah kemenangan 0-1 itu, Neymar melontarkan kata-kata indah untuk Memphis. Bintang Brasil itu mengenakan ikat kepala saat menghadapi Corinthians, dan menurut Neymar itu merupakan bentuk penghormatan kepada pemain Belanda tersebut.

"Itu untuk Memphis. Saya lupa membawa ikat kepala yang dia hadiahkan kepada saya tahun lalu, jadi sekarang saya memintanya darinya. Saya akan memakainya selama sisa musim ini. Di lapangan kami adalah rival, tetapi di luar lapangan kami berteman," kata Neymar seperti dikutip media Brasil.

Memphis membutuhkan menit bermain untuk masuk dalam radar Xavi, pelatih baru tim nasional Belanda. Sang penyerang merupakan andalan tetap di bawah Ronald Koeman, tetapi seperti apa masa depannya di bawah pelatih asal Spanyol itu bersama Belanda masih harus dilihat.

"Saya tidak peduli usia, saya tidak peduli nama," ujar Xavi dengan tegas pekan lalu saat presentasinya di pusat KNVB di Zeist.

Xavi dalam waktu dekat akan mengumumkan skuad pertamanya untuk tim nasional Belanda. Belanda akan memulai Nations League pada 24 September, dengan Jerman sebagai lawan pertama di fase grup.