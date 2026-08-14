Pemain asal Brasil, Neymar da Silva, mengirimkan pesan langsung kepada para pendukung Santos, meminta mereka untuk berhenti melontarkan cemoohan selama pertandingan, dan kembali memberikan dukungan serta dorongan kepada tim, setelah ia turut menuntun klub meraih kemenangan atas tim Ekuador, Macará, dengan skor 2-1, pada leg pertama babak 16 besar turnamen Copa Sudamericana.

Neymar tampil menawan secara individu, setelah ia menciptakan dua gol Santos, namun ia menyatakan kekecewaannya usai laga terhadap suasana di tribun, seraya menegaskan bahwa tim membutuhkan dukungan para pendukungnya alih-alih menambah tekanan kepadanya.

Neymar: Hentikan cemoohan kalian

Santos tengah menjalani masa sulit secara olahraga, karena menempati posisi ketujuh belas di Liga Brasil dan berjuang untuk menjauh dari zona degradasi.

Neymar mengatakan usai kemenangan atas Macará, sebagaimana dikutip jaringan RMC: "Kami memahami keadaannya, tetapi jika kami terus menghabiskan waktu untuk mengenang apa yang terjadi di masa lalu, lalu bagaimana nasib masa depan? Dan bagaimana dengan masa kini? Kami mengikuti beberapa kompetisi, dan kami harus menikmati momen ini."

Setelah peluit panjang dibunyikan, Neymar menghampiri para pendukung dan berusaha membangkitkan semangat mereka, sebelum ia menyampaikan pesan yang jelas terkait pertandingan berikutnya melawan Vasco da Gama, yang ia gambarkan bagaikan sebuah "final" antara dua tim yang berjuang di zona degradasi.

Bintang Santos itu menambahkan: "Setiap kali saya melakukan kesalahan atau salah satu rekan saya melakukan kesalahan, kritik pun mulai bermunculan. Dukunglah kami sebagai gantinya. Hentikan cemoohan kalian, kawan-kawan, bertepuk tanganlah untuk kami, ayo."

Neymar merindukan suasana masa lalu

Neymar turut andil dalam membalikkan ketertinggalan Santos atas Macará, setelah ia menciptakan gol pertama untuk Gabriel Barbosa pada menit ke-44, sebelum ia memberikan umpan matang keduanya dari sepak pojok, yang menghasilkan gol kemenangan yang dicetak oleh Willian Arão pada menit ke-76.

Meski menerima cemoohan seusai pertandingan, Neymar menekankan penolakannya terhadap hal itu terjadi saat pertandingan berlangsung.

Ia mengatakan: "Saya menghormati cemoohan di akhir, setelah pertandingan usai, dan saya tidak masalah dengan itu. Tetapi jangan saat laga berlangsung."

Ia melanjutkan: "Mari kita coba saling mendukung satu sama lain. Di sini dulunya selalu seperti jebakan (bagi lawan), dan suasananya begitu berkobar. Mereka biasa mengatakan bahwa bermain di sini seperti neraka. Hari ini, kami tidak lagi merasakan suasana masa lalu. Saya merindukannya."

Neymar menutup pesannya kepada para pendukung dengan mengatakan: "Para pendukung memberikan tekanan kepada kami, dan sekarang saya juga memberikan tekanan kepada mereka."

Duel penentu melawan Vasco da Gama

Santos mendapatkan suntikan moral penting menjelang duel melawan Vasco da Gama, Minggu, dalam pertandingan yang sangat krusial dalam perjuangan bertahan di Liga Brasil, sebelum bertandang ke Macará dalam pertandingan leg kedua pada Jumat, 21 Agustus di Ekuador.

Sementara Santos berupaya melanjutkan perjalanan kontinentalnya, Neymar menyadari bahwa tim juga perlu memulihkan hubungannya dengan para pendukungnya, di saat tekanan semakin meningkat akibat situasi sulitnya di liga.