Neymar Júnior terpaksa absen dalam laga seru Piala Dunia antara Brasil dan Maroko

Neymar Júnior harus absen dalam laga Piala Dunia Brasil melawan Maroko. Pelatih timnas Carlo Ancelotti telah mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa penyerang bintang berusia 34 tahun itu belum pulih sepenuhnya dari cederanya.

Neymar harus absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir musim ini bersama Santos karena cedera betis dan telah lama mengalami efek samping dari cedera tersebut. Karena alasan itulah, ia tidak dapat ikut serta dalam pertandingan persahabatan Brasil melawan Panama dan Mesir baru-baru ini.

Asosiasi Sepak Bola Brasil (CBF) baru-baru ini menyatakan bahwa Neymar menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihannya, namun pertandingan Piala Dunia melawan Maroko, yang akan digelar pada 14 Juni pukul 00:00 (waktu Belanda), masih terlalu dini baginya.

“Dia bekerja keras untuk segera pulih,” kata Ancelotti. “Kami berharap dia bisa kembali berlatih penuh minggu depan.”

Dengan demikian, masih sangat diragukan apakah Neymar akan turun dalam fase grup. Brasil akan menghadapi Haiti (20 Juni) dan Skotlandia (25 Juni) setelah melawan Maroko.

Bagi pelatih timnas Maroko, Mohamed Ouahbi, absennya Neymar tampaknya tidak terlalu berpengaruh. “Kami siap menghadapi pertandingan dengan atau tanpa Neymar. Tidak ada yang berubah.”

Achraf Hakimi sangat kecewa karena mantan rekan setimnya di PSG itu tidak ikut serta. “Saya ingin bermain melawan pemain-pemain terbaik, dan Neymar adalah salah satu yang terbaik,” kata kapten Maroko itu.