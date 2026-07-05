Neymar (34) langsung mengumumkan perpisahannya: 'Sudah berakhir'

Neymar langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional segera setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Penyerang Santos berusia 34 tahun itu tidak mampu mencegah kekalahan dari Norwegia (1-2) di babak 16 besar dan setelah pertandingan berakhir, ia menegaskan bahwa kariernya di tim nasional telah berakhir. Neymar memang masih berhasil mencetak gol dari tendangan penalti pada masa tambahan waktu, yang menjadi sentuhan terakhirnya sebagai pemain timnas Brasil.

Setelah peluit akhir dibunyikan, Neymar yang tampak sangat emosional berbicara mengenai masa depannya di tim nasional. Penyerang tersebut mengatakan bahwa upayanya untuk menjadi juara dunia bersama Brasil telah benar-benar berakhir.

"Saya sudah mencoba, saya sudah mencoba. Sekarang semuanya sudah berakhir. Saya memulai di sini dan saya mengakhiri di sini," kata Neymar. Dengan itu, sang superstar merujuk pada MetLife Stadium, tempat ia melakukan debutnya untuk Brasil pada tahun 2010 dalam pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat dan kini mengakhiri karier internasionalnya dengan kekalahan di babak 1/8 final Piala Dunia melawan Norwegia.

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Neymar pun menangis tersedu-sedu, sementara rekan-rekan setimnya berusaha menghiburnya. Kegagalan melawan Norwegia ini menandai akhir yang menyakitkan bagi sang bintang Brasil dalam Piala Dunia keempat dan terakhirnya.

Bagi Brasil, kekalahan ini menandai prestasi terburuk di Piala Dunia sejak 1990. Juara rekor, yang telah lima kali menjuarai Piala Dunia, telah menanti gelar juara baru sejak 2002.

Secara pribadi, pertandingan ini juga mencatatkan rekor yang tidak diinginkan bagi Neymar. Ia menjadi pemain Brasil kedua yang berpartisipasi dalam empat Piala Dunia tanpa pernah menjadi juara dunia. Sebelumnya, hal serupa menimpa Thiago Silva.

Neymar mengakhiri karier internasionalnya dengan statistik yang mengesankan. Penyerang ini telah tampil dalam 130 pertandingan internasional, di mana ia mencetak 80 gol dan memberikan 58 assist. Satu-satunya gelar yang diraihnya bersama timnas Brasil senior adalah Piala Konfederasi 2013. Selain itu, ia juga memimpin Brasil meraih medali emas Olimpiade pada tahun 2016 bersama tim Olimpiade.