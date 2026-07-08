Newcastle langsung mengambil keputusan mengenai masa peminjaman Sean Steur

Sean Steur tidak akan dipinjamkan oleh Newcastle United, demikian dilaporkan oleh media lokal Newcastle Chronicle. Pemain asal Belanda berusia 18 tahun itu akan diberi kesempatan dalam persiapan musim mendatang.

Pada Selasa pagi, Algemeen Dagblad tiba-tiba melaporkan bahwa Steur akan pindah dari Ajax ke Newcastle dengan nilai transfer 27 juta euro.

Gelandang muda tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya di Johan Cruijff ArenA, namun menurut ESPN, ia tidak puas dengan peluang yang ditawarkan.

Ia ingin memainkan peran penting pada musim mendatang, namun Ajax tidak dapat menjanjikan hal itu kepadanya, karena Jorthy Mokio juga telah memperpanjang kontraknya.

Di Newcastle, ia pasti akan memainkan peran penting dalam masa persiapan. Steur akan mendapatkan nomor punggung Liga Premier dan akan ikut serta dalam pemusatan latihan di Spanyol pada akhir bulan ini. Ia pasti tidak akan dipinjamkan.

Klub berencana memberinya menit bermain dalam pertandingan persahabatan menjelang musim depan. Selama pramusim, Newcastle akan menghadapi Darlington 1883, Gateshead FC, Bristol City, dan Valencia.



