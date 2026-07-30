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Newcastle Beri Tahu Al-Ahli Saudi soal Kesepakatan Yaissle

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Pelatih asal Jerman itu membawa Al Ahli menuju kejayaan di Asia

Newcastle United dari Inggris telah merampungkan kesepakatan dengan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, direktur teknik Al Ahli Saudi, untuk menangani tim sebagai pengganti Eddie Howe, menurut laporan media.

Menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, koresponden jaringan "Sky Sport - Jerman", kesepakatan ini "sudah rampung sepenuhnya", seraya menyebutkan bahwa Jaissle sejak awal antusias untuk menangani Newcastle, dan bahwa kesepakatan atas seluruh poin personal telah dirampungkan 100%.

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Plettenberg menambahkan bahwa Newcastle memutuskan untuk mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak sang pelatih, serta memberi tahu manajemen Al Ahli Saudi mengenai keputusan tersebut, di mana Jaissle, yang berusia 38 tahun, akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2030 dalam beberapa hari ke depan.

Sebelumnya surat kabar "The Athletic" telah mengungkap, pada hari Kamis ini, bahwa Eddie Howe memutuskan meninggalkan posisinya, setelah 5 tahun yang dijalaninya sebagai pimpinan staf teknik The Magpies, meskipun ia sempat menyatakan keinginannya untuk melanjutkan, seusai akhir musim lalu.

Menurut laporan tersebut, pelatih Inggris yang berusia 48 tahun itu memberi tahu manajemen klub mengenai keinginannya untuk menjauh dari sepak bola selama beberapa waktu, dan mendapatkan istirahat, dalam sebuah keputusan yang berlangsung secara damai, sementara manajemen Newcastle sebenarnya telah menyiapkan rencana untuk menghadapi kepergiannya.


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