Neville menanggapi Romero dengan keras: Messi harus dipeluk setiap hari

Gary Neville, legenda Manchester United, menegaskan kembali kritiknya terhadap duo bek timnas Argentina, sambil menekankan bahwa Lionel Messi-lah yang terus-menerus menyelamatkan mereka dari kesalahan-kesalahan di lini pertahanan.

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas serangan yang dilontarkan Christian Romero kepada Neville setelah "La Tango" lolos ke final Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", tanggapan Christian Romero terhadap Neville setelah memastikan lolos ke final dengan mengalahkan Inggris tidak mengakhiri kontroversi tersebut, justru semakin memanaskannya.

Beberapa jam setelah bek Argentina itu mengirim pesan tajam kepada Neville yang berbunyi: “Saya harap saat pensiun nanti, saya tidak sebodoh itu,” sebagai tanggapan atas kritiknya terhadap lini pertahanan timnas Argentina, legenda mantan Manchester United itu memutuskan untuk membalas, namun ia melakukannya tanpa mundur sedikit pun dari pendiriannya.

Neville kembali menegaskan pernyataannya sebelumnya, menolak untuk meminta maaf atau melunakkan kata-katanya, serta menegaskan kebenaran analisis yang ia sampaikan sebelum pertandingan semifinal antara Inggris dan Argentina.

Neville mengatakan, “Saya rasa saya tahu apa yang saya bicarakan saat mengamati seorang pemain,” sebelum kembali menekankan bahwa duet bek tengah Argentina masih menunjukkan perpaduan antara penampilan gemilang dan ketidakmampuan untuk memprediksi performa mereka.

Neville menyoroti bahwa timnas Argentina kebobolan 6 gol di babak gugur, dan melontarkan pernyataan yang memicu heboh di media sosial, dengan mengatakan: “Bagaimana jika mereka tidak memiliki Lionel Messi di lini depan?.. Keduanya harus mengandalkan Messi setiap menit setiap hari. Karena kenyataannya, dialah yang menyelamatkan mereka setelah kebobolan dua gol melawan Mesir, dua gol melawan Cape Verde, satu gol melawan Swiss, dan satu gol melawan Inggris.”

Analis asal Inggris itu berpendapat bahwa Messi berhasil menutupi banyak kesalahan pertahanan yang menurutnya masih dilakukan oleh kedua bek tersebut.

Neville kemudian menambahkan bahwa ia sama sekali tidak meragukan bakat mereka, sambil berkata: “Saya juga mengatakan bahwa mereka luar biasa. Mereka adalah kekuatan alam. Mereka akan memenangkan setiap perebutan bola, dan memiliki karakter yang luar biasa.”

Namun, ia langsung kembali mengkritik mereka sambil menambahkan: “Mereka melakukan kesalahan, banyak kesalahan. Mereka bisa naik ke puncak lalu jatuh dengan cara yang aneh.”

Neville menegaskan bahwa penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh Cristian Romero di Piala Dunia kali ini tidak mengubah pandangannya, sambil mengutip penampilan bek asal Argentina tersebut pada musim lalu di Liga Primer Inggris untuk memperkuat pendapatnya.

Ia melanjutkan: “Dia bermain di tim yang nyaris terdegradasi dan kebobolan 65 gol. Saya rasa saya tahu apa yang saya bicarakan saat menilai seorang pemain.”

Dia menyimpulkan: “Saya rasa Romero masih relatif muda. Dia belum menjadi bek yang berpengalaman. Seandainya tidak ada Messi, kita pasti akan lebih banyak membicarakan keduanya. Dan apa yang kita saksikan tadi malam adalah kejeniusan mutlak.”