Gary Neville: Handball, Off-Side Itu Omong Kosong, Fans Benci VAR!

Mantan bek dan tim nasional Inggris, Gary Neville mengatakan aturan off-side dan handball saat ini di Liga Primer adalah omong kosong dan mengklaim kebanyakan fans membenci VAR.

Pertebatan yang tampaknya tak berujung mengenai VAR di Inggris memasuki babak baru pada Selasa (1/12) dini hari WIB, ketika gol Ollie Watkins yang sebenarnya bisa membuat skor menjadi imbang harus dianulir, hingga akhirnya kalah 2-1 di markas .

Watkins melepaskan tembakan usai menerima umpan silang Jack Grealish, namun setelah adanya intervensi VAR, golnya dianulir. Lengan Watkins dinilai sedikit off-side ketika beradu fisik dengan bek West Ham, Angelo Ogbonna.

