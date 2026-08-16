Kiper veteran, Manuel Neuer, mengungkapkan kepuasannya atas penampilan timnya, Bayern Munich, setelah kemenangan dalam laga persahabatan atas Leipzig (3-1), Sabtu kemarin, seraya menegaskan bahwa Bayern menyikapi laga persahabatan itu dengan serius dan tampil meyakinkan, meski banyak perubahan yang dilakukan pelatih Vincent Kompany.

Neuer mengatakan, dalam pernyataan kepada media seusai laga: "Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa perasaannya menyenangkan. Setiap laga persahabatan harus dianggap serius, terlepas dari tim mana yang kami hadapi".

Ia melanjutkan: "Kami juga bermain menghadapi Aston Villa di Asia, dan kami tampil sangat meyakinkan, begitu pula hari ini. Tentu saja ada banyak perubahan, dan pelatih berupaya memberi para pemain menit bermain, serta sedikit mengatur waktu partisipasi mereka. Kami layak menang hari ini dan kami tampil dengan baik".

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Kiper sekaligus kapten Bayern itu menyinggung soal masa depan, di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pensiunnya dari sepak bola musim panas mendatang, dengan mengatakan: "Saya akan membiarkan segalanya berjalan apa adanya, lalu melihat apa yang akan terjadi. Saya akan menjalani musim ini untuk bersaing memperebutkan target-target terbesar, dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi".

Sebelumnya, Neuer sempat mengisyaratkan bahwa musim 2026-2027 mungkin menjadi yang terakhir dalam kariernya, setelah ia memperpanjang kontraknya bersama Bayern untuk satu musim, tetapi ia membuka pintu bagi kemungkinan mengubah keputusannya dalam pernyataan terakhirnya.

Pertandingan melawan Leipzig menjadi bagian dari persiapan Bayern untuk menjalani Piala Super domestik menghadapi Borussia Dortmund, Sabtu mendatang, sebelum membuka perjalanannya di Liga Jerman dengan menghadapi Stuttgart, pada 28 Agustus ini.