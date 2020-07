RESMI: Nemanja Matic Perpanjang Kontrak Di Manchester United

Gelandang asal , Nemanja Matic (31 tahun), resmi memperpanjang kontrak bersama , Senin (6/7).

Matic meneken kontrak baru hingga Juni 2023. Sebelumnya, kontrak sang pemain bakal habis pada akhir musim depan.

