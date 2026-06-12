Sevilla dan Nemanja Gudelj telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, demikian diumumkan klub melalui saluran resmi mereka. Dengan demikian, petualangan pemain kelahiran Breda ini bersama Sevilla yang telah berlangsung selama tujuh tahun pun berakhir, dan klub tersebut menyebutnya sebagai legenda klub di media sosial.

Gudelj, yang kini berusia 34 tahun, pindah dari Guangzhou Evergrande (Tiongkok) ke Sevilla pada 2019 tanpa biaya transfer. Setahun kemudian, mantan pemain yang pernah membela antara lain NAC Breda, AZ, dan Ajax ini langsung meraih kesuksesan besar dengan memenangkan Liga Europa.

Gudelj berkembang menjadi pemain andalan di Sevilla, di mana ia kembali meraih kesuksesan besar pada 2023 dengan menjuarai Liga Europa untuk kedua kalinya. Namun, secara nasional, klub ini mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah menjuarai Liga Europa, Sevilla tertinggal di LaLiga, sebagian karena utang yang sangat besar, dan berulang kali berjuang menghindari degradasi. Dengan Gudelj sebagai kapten dan salah satu pemimpin tak terbantahkan, klub berhasil menghindari skenario mimpi buruk tersebut pada musim-musim sebelumnya.

"Pemain asal Serbia ini pergi dengan dua gelar Liga Europa dan rasa hormat dari semua penggemar Sevilla, setelah ia memimpin tim melewati masa-masa yang sangat sulit," tulis klub di situs resminya. Gudelj memiliki kontrak hingga akhir Juni dan setelah itu secara resmi dapat direkrut secara gratis.

Gudelj telah memainkan tak kurang dari 261 pertandingan untuk Sevilla, di mana ia masuk dalam daftar yang prestisius. Dari semua pemain asing yang pernah membela klub ini, hanya Ivan Rakitic (323), Frédéric Kanouté (290), Renato (284), dan Ignacio Achúcarro (280) yang tampil lebih sering.

Gudelj belum memberikan tanggapan di media sosial terkait kepergiannya dari Sevilla dan dapat memanfaatkan liburan ini untuk memikirkan masa depannya. Pemain yang telah 75 kali membela timnas ini gagal membawa Serbia lolos ke Piala Dunia.