Klub Real Betis terus mempertahankan keinginannya untuk mendatangkan pemain Maroko, Sofyan Amrabat, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Benito Villamarin, di mana pemain tersebut masih menjadi salah satu opsi utama klub untuk memperkuat posisi gelandang bertahan di tim.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kedatangan Vasconcelos Bernal memberikan lebih banyak kekuatan dan keseimbangan pada lini tengah Betis, tetapi pelatih Manuel Pellegrini melihat dengan jelas kebutuhan timnya akan opsi bertahan lain di lini tengah, dan ia meyakini bahwa kembalinya Amrabat akan memenuhi kebutuhan tersebut.

Situasi transfer ini masih membawa kerumitan yang sama, di mana Fenerbahce meminta jumlah yang tinggi untuk kepindahan Amrabat secara permanen, sementara Real Betis tidak mampu mencapai angka-angka tersebut yang melebihi 10 juta euro.

Pemain tersebut memiliki tawaran lain, tetapi ia menanti kepastian masa depannya dengan harapan untuk kembali ke liga Spanyol, setelah merasa puas dengan cara adaptasinya selama tahun pertamanya bersama Real Betis.

Semua pihak ingin menyelesaikan situasi ini dalam waktu dekat, sementara pemain Maroko itu lebih memilih gagasan untuk kembali ke Betis.

Dari segi performa, Amrabat menyadari bahwa ia mampu memainkan peran penting selama musim di mana Liga Champions Eropa menjadi motivasi tambahan, di mana Pellegrini membutuhkan penggandaan opsi di sebagian besar posisi timnya.