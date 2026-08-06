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Vinicius JuniorGetty
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Negosiasi antara Real Madrid dan Vinícius Júnior mencapai titik akhir

Real Madrid

Vinícius Júnior telah memperpanjang kontraknya di Real Madrid, demikian dikonfirmasi klub menyusul laporan David Ornstein dari The Athletic. Pemain Brasil itu menerima proposal terbaru dari klub Spanyol tersebut dan meneken kontrak baru hingga pertengahan 2032.

Vinícius yang berusia 26 tahun di Santiago Bernabéu hanya memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Real Madrid ingin segera mendapatkan kejelasan: memperpanjang atau menjualnya.

Arsenal menunjukkan minat yang sangat serius untuk memboyong pemain sayap kiri itu ke London, tetapi tetap berada di ruang tunggu. Vinícius menuntut paket tahunan sekitar 30 juta euro. Arsenal setidaknya siap berinvestasi sangat besar.

Angka 30 juta terlalu tinggi bagi Real Madrid, tetapi klub itu tetap bersedia naik dari 17,5 juta euro per tahun menjadi 22 juta euro. Vinícius juga kini akan menerima persentase yang lebih besar dari hak citranya.

Menurut The Athletic Vinícius Júnior tentu terbuka kepada Arsenal, jika ia memutuskan untuk benar-benar tidak melanjutkan kariernya di Real Madrid. Sang penyerang kini tetap akan bertahan lebih lama di klub yang ia bela sejak 2018 itu.

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Vinícius berkembang menjadi pemain penting di Real, meski ia jauh dari dicintai semua suporter. Musim lalu, ia dituduh kurang memiliki komitmen, yang berulang kali memicu cemoohan dan siulan di Bernabéu. Di stadion-stadion lain di Spanyol, ia sangat sering menjadi korban rasisme.

Vini memenangi tiga gelar liga dan dua kali Liga Champions sejak kedatangannya di Spanyol. Baik di final melawan Borussia Dortmund (0-2) maupun di final melawan Liverpool (0-1), ia mencetak gol. Musim panas ini ia tampil kuat di Piala Dunia, meski ia juga tidak mampu mencegah Norwegia keluar sebagai pemenang di babak 16 besar.




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