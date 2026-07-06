NEC menjual Önal ke luar negeri dengan harga jutaan

Başar Önal akan segera meninggalkan NEC. Klub asal Nijmegen tersebut dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan Lille OSC terkait transfer pemain sayap tersebut, demikian dilaporkan jurnalis Mounir Boualin berdasarkan sumber-sumber dari Prancis. Kabarnya, kesepakatan tersebut bernilai sepuluh juta euro.

Lille berharap dapat segera memperkenalkan pemain sayap berusia 22 tahun tersebut. Önal baru-baru ini juga menjadi incaran Fiorentina, namun tampaknya kini ia secara definitif memilih untuk berpetualang di Ligue 1. Negosiasi telah mencapai tahap yang cukup maju.

Önal merupakan salah satu pemain yang menonjol di NEC musim lalu, dengan sembilan gol dan jumlah assist yang sama. Berkat hal ini pula, tim asal Nijmegen tersebut finis di posisi ketiga di Vriendenloterij Eredivisie dan berhasil meraih tiket ke babak kualifikasi Liga Champions.

Pemain sayap tersebut sudah tidak hadir dalam sesi latihan NEC pada hari Senin. Jika pemeriksaan medis tidak menemui kendala, Önal akan menandatangani kontrak untuk beberapa musim bersama klub Prancis tersebut.

Kabarnya, NEC akan menerima sepuluh juta euro sebagai imbalan atas pemain sayap berbakat tersebut. Rekor transfer klub ini dipegang oleh Robin Roefs, yang tahun lalu dijual ke Sunderland seharga 10,5 juta euro.

Önal masih terikat kontrak dengan NEC yang berlaku hingga dua musim ke depan. Di Transfermarkt, nilai transfernya diperkirakan mencapai tujuh juta euro.

Penyerang yang hengkang ini didatangkan dari De Graafschap dua tahun lalu dengan biaya satu juta euro. Klub dari Keuken Kampioen Divisie tersebut turut mendapat bagian dari transfer bernilai jutaan euro ini berkat persentase penjualan kembali. Di Lille, ia akan berhadapan dengan Calvin Verdonk, yang didatangkan dari NEC pada tahun 2025 dengan biaya tiga juta euro.