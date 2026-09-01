NEC memperkuat diri dengan mendatangkan Delé Thomas, demikian dilaporkan klub asal Nijmegen itu pada Selasa di situs resminya. Winger berusia sembilan belas tahun dari RB Leipzig itu meneken kontrak hingga pertengahan 2030 di De Goffert dan langsung bergabung dengan skuad Dick Schreuder.

"Dengan Delé, kami mendatangkan talenta muda yang cocok dengan visi kami. Kami menawarinya jalur yang sama seperti Sami Ouaissa dan Basar Önal agar ia bisa terus berkembang. Dengan aksi dan kecepatannya, ia juga memberi kami opsi tambahan di sektor sayap," jelas direktur teknik Carlos Aalbers mengenai kedatangan Thomas ke NEC.

Thomas menimba ilmu di akademi muda Almere City FC dan Feyenoord, lalu berlabuh di PSV pada 2023. Penyerang sayap kiri itu mencetak enam gol dalam 44 pertandingan untuk Jong PSV dan menjadi andalan tetap di tim cadangan. Namun, ia tidak mendapatkan menit bermain di tim utama.

Philipp Hinze dari Sky Sport sudah melaporkan pada Selasa soal kepindahan Thomas ke NEC. "Leipzig dan NEC saat ini tidak hanya bernegosiasi mengenai transfer peminjaman Thomas, tetapi pada saat yang sama juga membahas transfer permanen."

Kini terungkap bahwa Thomas hengkang secara permanen ke NEC. Tes medis berjalan lancar, setelah itu kontrak ditandatangani untuk empat musim.

Thomas masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga pertengahan 2031 dan menurut Transfermarkt bernilai 1 juta euro. PSV mencoba mempertahankannya tahun lalu, tetapi tidak berhasil.