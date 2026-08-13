NEC akhirnya memperkenalkan bek tengah yang sangat dibutuhkan

NEC mendapatkan bek baru. Klub asal Nijmegen itu resmi memperkenalkan Gabriel Brás melalui kanal resmi mereka. Ia dipinjam selama satu tahun dari FC Porto.

Brás adalah kapten Portugal U-21 dan memainkan laga-laganya untuk FC Porto B. Pemain berusia 22 tahun itu belum menjalani debutnya untuk tim utama.

Bek tengah berkaki kanan itu datang dari FC Porto dengan status pinjaman, tetapi NEC juga menyepakati opsi pembelian. Berapa besar nilai opsi tersebut tidak diketahui. Menurut Transfermarkt, Brás bernilai dua juta euro.

NEC tengah giat mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Dick Schreuder sudah menegaskan selama pramusim bahwa ia menilai skuadnya terlalu tipis di sektor pertahanan dan masih berharap bisa menyambut dua atau tiga bek lagi.

Kekurangan opsi itu kembali terlihat pada pekan pertama melawan Telstar, yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Schreuder harus berimprovisasi di lini belakang dan seusai laga ia dengan jelas menunjukkan bahwa dirinya tidak puas dengan terbatasnya pilihan di pertahanannya.

Jumlah pemain belakang yang dimiliki Schreuder semakin menipis pada Selasa lalu. Philippe Sandler harus meninggalkan lapangan lebih awal saat duel melawan Olympiakos, yang dimenangi 2-1.

Klub khawatir mantan pemain yang pernah membela, antara lain, Manchester City itu akan absen selama beberapa pekan.