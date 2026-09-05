Bek itu mengalami cedera pada paha kanan saat kedudukan masih 0-0 setelah sedikit lebih dari setengah jam pertandingan dan tetap duduk di dalam kotak penalti. Rekan-rekan setimnya dengan cepat memberi isyarat bahwa Mane tidak bisa melanjutkan laga. Untuk bek tersebut, Ethan Nwaneri (19), yang dipinjam dari FC Arsenal beberapa hari lalu, masuk ke pertandingan dan sekaligus menjalani debutnya bersama BVB.

Absennya dalam waktu lebih lama akan menjadi pukulan ganda bagi Mane. Pasalnya, di tim asuhan pelatih kepala Niko Kovac (54), dia termasuk salah satu pemain yang paling menonjol sepanjang pramusim dan sedang berada di jalur untuk merebut satu tempat utama di lini tiga bek racikannya. Pada pekan pertama melawan HSV (2-0), ia bermain selama 16 menit dan kemudian tampil penuh saat menang 5-0 atas Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club di DFB-Pokal.

Dalam duel melawan TSG, Kovac menempatkannya di susunan pemain inti bersama Joane Gadou (19) dan Waldemar Anton (30).

Mane, yang pindah dari Sampdoria Genua ke Dortmund pada 2022, dalam beberapa tahun terakhir berulang kali harus bergulat dengan cedera. Bersama BVB, ia sudah mencatat hampir 500 hari absen dan melewatkan lebih dari 75 pertandingan.

Siapa lagi yang absen di BVB karena cedera?

Dengan cederanya kali ini, nasib buruk cedera di Borussia berlanjut sejak awal musim: Pada pekan pertama, rekrutan anyar Giannis Konstantelias (23) mengalami robek ligamen cruciatum saat menang 2-0 atas HSV. Justin Lerma (18), rekrutan lain musim panas ini, sedang bergelut dengan cedera otot yang ia alami saat membela tim U23.

Ramy Bensebaini (31) sementara itu masih dibekap masalah tulang rusuk. Selain itu, ada pula Emre Can (32) dan Nico Schlotterbeck (26) yang mengalami cedera jangka panjang dan saat ini masing-masing masih menjalani latihan pemulihan.

IMAGO

Bagi Dortmund, Bundesliga akan berlanjut Sabtu depan dengan laga kandang melawan tim promosi SC Paderborn. Sebelumnya, pada Selasa malam mereka akan membuka musim baru Liga Champions di Signal Iduna Park melawan wakil Spanyol, FC Villarreal.