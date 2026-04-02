Nasib 4 pemain asing di Liga Saudi masih belum pasti

Pihak manajemen salah satu klub Saudi telah mengeluarkan keputusan terkait masa depan sejumlah pemain asingnya, yang memicu banyak spekulasi dan membuka peluang bagi berbagai skenario.

Manajemen klub Al-Ittifaq, menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan akhir mengenai masa depan sejumlah pemain asingnya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen Al-Ittifaq memilih untuk menunda hingga bulan Mei mendatang, guna menunggu kejelasan gambaran anggaran keuangan klub pada musim olahraga baru, dengan tetap berkomitmen penuh pada aturan keberlanjutan keuangan.

Kontrak empat pemain asing terkemuka akan berakhir pada akhir musim ini, yaitu: pemain Belanda Georginio Wijnaldum, pemain Mesir Ahmed Hassan Koka, pemain Skotlandia Jack Hendry, dan pemain Kolombia Francisco Calvo.

Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa Wijnaldum tetap menjadi pilihan utama dan satu-satunya yang kuat untuk perpanjangan kontrak saat ini, sementara peluang kelanjutan pemain Mesir Ahmed Hassan Koka tampak sangat terbatas, mengingat ketidakpuasan staf teknis terhadap performanya selama musim ini, ditambah dengan cedera berulang yang berdampak negatif pada penampilannya.

Koka hanya tampil dalam 11 pertandingan di kompetisi Liga Roshen Saudi musim ini, sementara absen dalam 16 pertandingan, dengan total 575 menit bermain di mana ia mencetak satu gol dan tidak menciptakan assist apa pun.

Di sisi lain, Vinícius tampil gemilang, dengan bermain dalam 25 pertandingan, mencetak 12 gol, dan memberikan 5 assist, sementara bek Jack Hendry tampil dalam 26 pertandingan, dan pemain Kolombia Francisco Calvo bermain dalam 24 pertandingan, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist di semua kompetisi.