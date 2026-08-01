Napoli sudah cukup melihat dan mengambil kesimpulan soal Noa Lang

Noa Lang mungkin sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Napoli, demikian dilaporkan Voetbal International. Penyerang sayap itu ingin memperjuangkan kesempatannya di bawah pelatih baru Massimiliano Allegri, tetapi klub lebih suka melepasnya.

Musim panas tahun lalu, Napoli masih membayar 25 juta euro kepada PSV untuk merekrut Lang, tetapi waktunya di Italia tidak menjadi kesuksesan penuh. Penyerang sayap itu kesulitan menjalin hubungan dengan pelatih saat itu, Antonio Conte, sehingga pada musim dingin ia hengkang ke Galatasaray dengan status pinjaman.

“Bagaimana saya mengatakannya dengan cara yang normal... Saya tidak cocok dengan pelatih. Kita simpulkan seperti itu saja,” kata Lang saat itu dalam wawancara dengan ESPN. “Saya tahu di Belanda kalian sering berpikir bahwa masalahnya ada pada saya, tetapi suatu hari nanti hal itu akan terungkap. Saya punya hubungan yang baik dengan hampir semua orang di dalam klub. Perilaku politis seperti ini tidak cocok dengan saya.”

Di Turki, performa Lang sempat sedikit membaik, tetapi Galatasaray tetap membatalkan perekrutan permanennya. Karena itu, Lang bertekad memperjuangkan peluang baru di Napoli, tetapi setelah beberapa pekan pramusim, klub Italia itu menyimpulkan bahwa ia boleh pergi.

Dengan biaya tetap 25 juta euro, Lang bagaimanapun juga bisa direkrut, tetapi Napoli juga terbuka untuk periode peminjaman baru. Pemain Belanda itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030.

Soal kemungkinan klub baru untuk Lang, belum banyak yang diketahui. AS Roma sudah sempat menjalin kontak, tetapi mereka mengurungkan transfer tersebut. Pelatih Gian Piero Gasperini tidak sepenuhnya yakin.

Di Belgia, ada harapan besar untuk kembalinya sang penyerang sayap. Bersama Club Brugge, Lang mungkin menikmati periode paling sukses dalam kariernya. Namun, media Belgia juga melihat ada hambatan: Lang kabarnya menerima sekitar 2,5 hingga 2,8 juta euro bersih per musim di Napoli.