Tim Napoli meraih kemenangan telak atas Milan dengan skor 1-0, hari Senin ini, dalam laga pekan ke-31 Serie A.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh pemain sayap Italia, Matteo Politano, pada menit ke-79, memanfaatkan kesalahan Davide Bertesaghi, bek sayap Milan, dalam melakukan penjagaan.



Dengan kemenangan ini, Milan semakin menjauh dari persaingan perebutan gelar Serie A, karena mereka turun ke peringkat ketiga dengan 63 poin, tertinggal 9 poin dari Inter yang memimpin klasemen dengan 7 putaran tersisa.

Sementara itu, Napoli naik ke peringkat kedua dengan 65 poin, namun peluangnya untuk mengejar Inter Milan tetap sulit.

Kemenangan



Napoli ini tercipta meski tim tersebut harus bermain tanpa beberapa pemain kunci, terutama Rasmus Hoiland, Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo, dan Amir Rahmani.

Di sisi lain, Juventus berhasil mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang sama, sehingga Bianconeri kini berada di peringkat kelima dengan 57 poin, hanya selisih satu poin dari Como yang menempati peringkat keempat dan lolos ke Liga Champions musim depan.



