Napoli sedang mencari seorang penyerang tengah. Seorang pendamping Hojlund yang lebih dari sekadar alternatif. Penyerang cadangan yang terkenal, berkualitas, dan berkarakter. Nama pertama dalam daftar incaran Napoli adalah Alexander Sorloth, yang dianggap sebagai pemain yang tepat untuk melengkapi lini serang yang akan dipimpin Massimiliano Allegri pada musim depan. Kontak antara kedua belah pihak telah terjalin, setidaknya untuk memahami sejauh mana pembicaraan dengan Juventus telah berlangsung, namun tidak hanya itu.





Sorloth diminati banyak pihak dan banyak yang sudah menjajaki kemungkinan ke Atletico Madrid. Dengan harga yang tepat, ia bisa hengkang, dan Napoli ingin memastikan jalur prioritas untuk menghindari