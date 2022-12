Bek Napoli Kim Min-Jae Tanggapi Rumor Transfer Ke Manchester United & Tottenham

Bek Napoli Kim Min-jae mengatakan spekulasi yang menunjukkan bahwa dia adalah target transfer untuk Man United dan Tottenham telah mengganggunnya.

APA YANG TERJADI? Bek tengah asal Korea Selatan tersebut baru pindah ke Napoli pada Juli sebagai pengganti Kalidou Koulibaly yang pindah ke Chelsea. Namun, peminatnya terus melonjak, dengan penampilan yang lebih mengesankan di putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar, dan ada pembicaraan tentang raksasa Liga Primer yang bersiap untuk memicu pelepasan klausul yang seharusnya €50 juta (£43 juta/$53 juta) dalam kontrak Kim yang akan mulai berlaku selama pekan-pekan awal bursa transfer musim panas tahun depan.

APA YANG DIKATAKAN: Kim mengetahui rumor tersebut, namun telah memberi tahu kepada You Quiz on the Block, mengatakan: "Ada banyak cerita transfer di sekitar saya, tapi saya baru berada di Napoli selama enam bulan. Saya telah menghindari wawancara, dan salah satu alasannya adalah rumor tentang saya mengganggu saya."

GAMBARAN UMUM: Langkah lain di tahun 2023 akan membuat Kim berganti klub untuk ketiga kalinya dalam beberapa tahun, dengan Napoli telah membujuknya angkat kaki dari Fenerbahce setelah hanya satu musim yang menarik perhatian di Turki.

APA SELANJUTNYA? United dan Spurs diperkirakan akan sibuk di jendela yang akan datang, dengan kedua klub berharap mendapatkan suntikan dana untuk meningkatkan kualitas mereka dan memungkinan mereka bersaing untuk mendapatkan penghargaan utama di dalam dan luar negeri.