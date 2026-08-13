Napoli dengan tegas menolak tawaran pertama untuk Noa Lang, demikian dilaporkan Gianluca Di Marzio. Atalanta ingin meminjam sang penyerang, tetapi Napoli hanya bersedia bekerja sama untuk transfer permanen.

Lang terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di Naples. Penyerang tim nasional Belanda itu datang musim panas lalu dengan nilai transfer 25 juta euro dan Napoli ingin mendapatkan kembali sebagian besar dari biaya transfer tersebut.

Klub itu memang meminta biaya sebesar 20 juta euro untuk pemain sayap tersebut, yang pada musim lalu sempat dipinjamkan selama setengah musim ke Galatasaray.

Jadi, Atalanta telah mengajukan sebuah proposal. Mereka ingin meminjam Lang selama satu tahun, dengan kemungkinan opsi beli yang tidak wajib, tetapi Napoli tidak tertarik dengan skema itu.

Di Marzio dalam artikelnya juga menyebut Ajax sebagai kemungkinan tujuan bagi mantan pemain PSV dan Club Brugge tersebut. Klub itu harus lebih dulu menjual Mika Godts untuk membuka ruang.