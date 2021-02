Salah Jatuh & Gegar Otak, Striker Napoli Victor Osimhen Dilarikan Ke Rumah Sakit

Striker Napoli, Victor Osimhen, mengalami trauma kepala setelah kehilangan kendali pasca-berbenturan dengan bek Atalanta, Cristian Romero.

Terbaru, Napoli dikalahkan Atalanta dengan skor 4-2 pada giornata ke-23 Serie A Italia di Stadion Gewiss, Senin (22/2) dini hari WIB.

Padal laga tersebut, Osimhen tampil sejak menit pertama dengan diplot sebagai striker tunggal. Pada menit tamabahan babak kedua, insiden tersebut terjadi.

Osimhen to remain in Bergamo for observation after head injury in #AtalantaNapoli



👉https://t.co/khSw5t3Cx9 pic.twitter.com/lKg6r9TJ7d