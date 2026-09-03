Nama unik: Mohamed Salah dikaruniai anak ketiga

Bintang Trabzonspor asal Mesir, Mohamed Salah, menyambut kelahiran anak ketiganya, di mana ia terbang dari Turki ke Inggris untuk berada di samping istrinya.

Presiden Trabzonspor, Ertugrul Dogan, dalam pernyataan kepada jaringan 61saat yang mengkhususkan diri pada berita klub Turki tersebut, pada dini hari Kamis ini mengatakan, "Setelah pertandingan melawan Amed, saya bepergian ke luar negeri bersama Mohamed Salah dan Andre Onana. Masing-masing dari mereka dikaruniai seorang bayi baru – Salah dikaruniai bayi laki-laki, sementara Onana dikaruniai anak kembar. Saya mengucapkan selamat kepada kedua keluarga dan kedua istri mereka."

Di sisi lain, Rabab Salah, saudari kapten timnas Mesir tersebut, membenarkan kabar itu, sekaligus mengungkapkan nama bayi yang baru lahir tersebut.

Rabab mengatakan melalui akun Facebook-nya bahwa Salah memberi nama "Lil" kepada bayinya yang baru lahir.

Nama tersebut terasa asing bagi orang-orang Mesir, sebagaimana terlihat dari komentar-komentar di berbagai platform media sosial.

Ini adalah anak ketiga bagi Salah, setelah dua putrinya, Makkah dan Kayan.

Situasi Salah menjadi tidak jelas terkait keikutsertaannya dalam pertandingan Trabzon melawan Genclerbirligi pada Minggu mendatang dalam pekan keempat Liga Turki, setelah kepergiannya ke Inggris dalam beberapa jam terakhir.

Salah pindah ke Trabzonspor musim panas ini dalam transfer bebas, setelah 9 tahun yang ia habiskan bersama Liverpool, di mana selama itu ia meraih sejumlah gelar di Inggris dan Eropa.

Namun, awal perjalanan bintang Mesir itu bersama tim Turki tersebut tidak berjalan baik, karena ia hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan pertama di liga domestik sehingga terpuruk di peringkat ke-11.

Trabzon juga gagal lolos ke putaran final Liga Eropa, karena kalah di babak kualifikasi dari klub Hungaria, Ferencvaros, sehingga hanya bisa berkompetisi di turnamen yang lebih rendah, yakni Liga Konferensi.

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