Kenneth Perez pada hari Senin terpesona oleh penampilan Lionel Messi, yang mencetak dua gol melawan Austria (2-0) dan dengan lima gol menjadi pencetak gol terbanyak tak terbantahkan di Piala Dunia. Berkat peran heroik sang playmaker yang hampir berusia 39 tahun itu, Argentina lolos ke babak gugur.

''Dia mencetak kelima gol itu untuk Argentina. Itu luar biasa. Sebab, babak kedua tidak terlalu bagus dari kedua tim. Tapi, sampai mana ini akan berakhir?'' tanya Theo Janssen dengan lantang di studio NOS.

“Dengan konsistensi, kamu bisa melangkah jauh,” kata Perez yang terkesan dengan sang juara dunia bertahan. “Jika kamu memiliki pemain sekelas seniman di tengah lapangan, yang bisa menentukan hasil pertandingan dari situasi tak terduga. Messi tidak bermain luar biasa hari ini, tapi tetap mencetak dua gol. Dan seharusnya bisa mencetak penalti untuk hat-trick keduanya.”

“Tapi ini adalah pemain sepak bola terbaik yang pernah saya lihat di lapangan. Dan bukan hanya satu, dua, atau tiga tahun. Tidak, lima belas tahun,” kata analis asal Denmark itu, yang sudah lama menikmati gol-gol dan aksi-aksi luar biasa Messi.

“Menurutmu, apakah Ronaldo akan merasa terganggu dengan hal ini?”, tanya Perez dengan nada sinis sambil membandingkannya dengan penyerang Portugal berusia 41 tahun itu, yang pekan lalu tampil kurang memuaskan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Kongo (0-0). “Saya rasa dia berpikir: ‘Astaga, besok saya harus melakukannya lagi.’”

Janssen sangat setuju dengan pernyataan Perez bahwa Messi adalah pemain terbaik yang pernah dia lihat. “Dari apa yang kami lihat, seratus persen. Saya tidak bisa menilai Maradona, Pelé, dan Cruijff. Tapi dari apa yang kami lihat: dia jelas pemain terbaik.”

“Ronaldo sempat mendekati level Messi selama beberapa tahun. Berkat gol-gol yang dia cetak. Namun jika dilihat murni dari segi sepak bola, teknik, penguasaan bola, akselerasi, gol, umpan, dan assist, tidak ada yang lebih baik dari Messi,” kata Janssen.