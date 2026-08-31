Dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer musim panas bagi klub-klub liga besar Eropa, daftar pemain tanpa klub masih memuat sejumlah penyerang berpengalaman tinggi yang dapat bergabung dengan tim mana pun secara gratis, dengan yang terdepan adalah pemain Argentina Mauro Icardi, pemain Prancis Anthony Martial, pemain Spanyol Joselu Mato, pemain Belanda Myron Boadu, dan pemain Inggris Danny Ings.

Icardi, yang berusia 33 tahun, memimpin daftar nama-nama paling menonjol yang tersedia, setelah berakhirnya petualangannya bersama klub Turki Galatasaray, yang berlangsung selama 4 musim dan selama itu ia berhasil mencetak 77 gol, sehingga memulihkan sebagian besar level ketajamannya yang pernah ia tunjukkan sebelumnya bersama Inter Milan dan Paris Saint-Germain. Penyerang Argentina itu mendapat perhatian dari Besiktas, yang ingin mempertahankannya di dalam Liga Turki.

Anthony Martial juga termasuk di antara pilihan-pilihan yang menarik, di mana penyerang Prancis berusia 30 tahun itu menjadi pemain bebas setelah berakhirnya petualangannya bersama klub Meksiko Monterrey.

Martial sebelumnya pernah membela Monaco, Manchester United, Sevilla, dan AEK Athena, yang memberinya pengalaman luas di lapangan-lapangan Eropa.

Adapun pemain Belanda Myron Boadu, ia mewakili pilihan yang berbeda mengingat usianya, karena ia baru berusia 25 tahun, dan menjadi tanpa klub setelah kontraknya berakhir dengan PSV Eindhoven. Meskipun cedera memengaruhi perjalanan kariernya selama tahun-tahun lalu, penyerang tersebut masih memiliki kecepatan, kemampuan bergerak, dan pengalaman yang diperlukan untuk kembali ke garis depan.

Joselu Mato menonjol di antara para penyerang Spanyol yang tersedia, di mana pemain berusia 36 tahun itu mencari klub baru setelah berakhirnya petualangannya bersama klub Qatar Al-Gharafa.

Penyerang itu memiliki rekam jejak yang kuat, terutama setelah musim penentunya bersama Real Madrid pada 2023-2024, ketika ia memainkan peran menonjol dalam perjalanan tim menuju gelar juara Liga Champions Eropa.

Daftar tersebut juga memuat Danny Ings, yang berusia 34 tahun, yang menjadi pemain bebas setelah meninggalkan Sheffield United.

Penyerang Inggris itu memiliki pengalaman panjang di sepak bola Inggris, setelah bermain untuk Liverpool, Southampton, Aston Villa, dan West Ham, yang menjadikannya pilihan tepat bagi klub-klub yang mencari penyerang berpengalaman tanpa membayar biaya transfer.