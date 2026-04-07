Krisis emosi Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, usai laga melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol, cepat berakhir tanpa memengaruhi suasana di dalam tim Catalan.

Barcelona meraih kemenangan penting atas Atletico Madrid dengan skor 2-1 di kandangnya, Stadion "Metropolitano", Sabtu lalu dalam lanjutan Liga Spanyol, sebelum kedua tim kembali bertemu besok Rabu, namun di Stadion "Spotify Camp Nou" pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa.

Yamal memunculkan tanda tanya setelah menolak merayakan gol kemenangan bersama rekan-rekannya saat melawan Atletico Madrid. Ia juga meninggalkan lapangan dengan marah dan tidak mendengarkan kata-kata pelatihnya, Hans Flick.

Ketika ditanya tentang momen yang aneh itu, Flick mengatakan seusai pertandingan: "Semuanya baik-baik saja di ruang ganti."

Menurut cuplikan yang ditampilkan DAZN, penyebab kemarahan Yamal adalah Jose Ramon de la Fuente, pelatih kiper, yang dikenal dengan perilakunya yang penuh semangat dan sering mendapat kartu merah, karena ia memberi instruksi kepada pemain saat pertandingan untuk mengoper bola alih-alih menembak, ketika laga mendekati akhir dan skor masih imbang 1-1.

Campur tangan De la Fuente dalam detail seperti ini tidak disukai Yamal, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasannya kepada Flick.

Krisis cepat berakhir

Namun tampaknya raihan tiga poin dari markas tim ibu kota membantu menenangkan suasana dengan cepat.

Menurut radio SER, suasana ceria mewarnai pesawat dalam perjalanan kembali ke Barcelona, terutama karena jarak melebar menjadi 7 poin dari Real Madrid, yang membuat segalanya menjadi lebih lancar.

Radio tersebut menambahkan: "Itu tidak lebih dari emosi sesaat, dan semua orang saling melontarkan lelucon di pesawat selama perjalanan pulang ke kota Barcelona."

