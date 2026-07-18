Nacho Ferri langsung menetapkan standar yang sangat tinggi di Feyenoord

Nacho Ferri takjub saat menghadiri Feyenoord Festival pada Sabtu lalu, yang menarik 45.000 pengunjung. Penyerang berusia 21 tahun asal Spanyol ini berharap dapat menyamai prestasi beberapa pendahulunya yang legendaris sebagai pemain Feyenoord.

Ferri, sama seperti rekrutan baru lainnya, tiba di De Kuip dengan helikopter. ''Sungguh sangat indah. Pemandangan kota, lalu tiba di stadion dan melihatnya penuh untuk pertama kalinya. Saat pertandingan persahabatan melawan Club Brugge, ada 15.000 penonton, sekarang stadion hampir penuh. Saya tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tidak ada debut yang lebih baik dari ini,” ujarnya dengan penuh kekaguman kepada Algemeen Dagblad.

Penyerang yang didatangkan dari KVC Westerlo ini langsung menetapkan standar yang sangat tinggi di Feyenoord. “Tujuannya adalah meraih gelar di sini. Segala yang mungkin. Piala, gelar juara, dan tampil bagus di Liga Champions,” ujar Ferri yang sangat ambisius. “Selalu menyenangkan memiliki pemain-pemain hebat. Persaingan hanya akan membantu saya membuktikan diri. Persaingan juga penting agar tim bisa terus bermain lebih baik. Namun, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi penyerang nomor satu.”

Ferri menyadari bahwa Santiago Gimenez dan Ayase Ueda telah tampil luar biasa di Feyenoord. Namun, hal itu tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi pemain baru ini. “Mereka adalah pemain hebat yang telah berprestasi di sini. Saya tidak merasa tertekan karenanya. Justru itu menjadi motivasi bagi saya. Saya tahu saya juga bisa melakukannya.”

Pemain baru Feyenoord ini sering dibandingkan dengan Graziano Pelle karena tinggi badannya yang mencapai 1,92 meter. Penyerang asal Italia itu tumbuh menjadi pahlawan bagi para pendukung Feyenoord berkat gol-gol dan permainannya.

“Saya mengenalnya, tapi Pellè memang memiliki gaya bermain yang berbeda. Mungkin sedikit mirip. Dia juga jago dalam sundulan, tapi juga memiliki teknik yang sangat bagus,” kata Ferri saat membandingkan dirinya dengan mantan ujung tombak Feyenoord tersebut.

“Saya bermain dengan gaya yang lebih fisik, membawa intensitas, dan semangat untuk menang. Saya muncul di ruang-ruang kosong, tapi juga bagus di dalam kotak penalti,” kata Ferri yang penuh motivasi kepada para penggemar Feyenoord.