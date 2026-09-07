NAC sudah cukup melihat dan memecat pelatih Carl Hoefkens

NAC telah mengakhiri kerja sama dengan pelatih Carl Hoefkens dengan segera. Hal itu diumumkan klub pada Senin.

Dalam pernyataan bersama Direktur Teknik Peter Maas dan Direktur Umum Remco Oversier, yang didukung bulat oleh seluruh Dewan Komisaris, NAC menyatakan: “Musim panas ini kami telah melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan Hoefkens. Sayangnya, beberapa poin perbaikan dari evaluasi tersebut tidak terealisasi, sehingga NAC merasa perlu mengambil langkah ini sekarang”.

Sebagai tim yang terdegradasi, NAC menjalani awal musim yang naik turun di Divisi Keuken Kampioen. Setelah menang atas TOP Oss dan Jong Ajax, mereka bermain imbang melawan Roda JC serta kalah dari VVV-Venlo dan RKC Waalwijk. NAC kalah 4-2 di markas RKC pada Jumat lalu, setelah Leo Greiml mendapat kartu merah pada babak pertama.

Klub asal Breda itu sempat tidak langsung mengetahui apakah mereka ingin melanjutkan kerja sama dengan Hoefkens setelah degradasi. Di sisi lain, pelatih asal Belgia itu juga memiliki keraguannya sendiri. NAC akhirnya mengumumkan setelah satu setengah pekan bahwa, setelah evaluasi yang intensif dan jujur bersama direksi dan Hoefkens, diputuskan untuk tetap melanjutkan kebersamaan.

"NAC sangat berarti bagi saya," kata Hoefkens saat itu di kanal resmi klub. "Saya merasa betah di sini. Dua tahun lalu saya melangkah ke petualangan di NAC dengan penuh keyakinan dan saya merasa masih berada di tengah-tengah proses itu. NAC adalah klub yang penuh ambisi dan menurut saya terus membuat semakin banyak langkah ke depan."

Namun, setelah lima pertandingan pada musim baru, pelatih asal Belgia itu tetap juga didepak. Hingga pelatih baru diperkenalkan, asisten pelatih Serdal Güvenc dan Michael Dingsdag akan bersama-sama mengambil alih tugas sementara.

NAC akan memainkan laga kandang melawan juru kunci Jong FC Utrecht pada Jumat mendatang, yang masih belum meraih satu poin pun. Belakangan bulan ini, mereka juga masih dijadwalkan menghadapi De Graafschap (tandang) dan FC Eindhoven (kandang).