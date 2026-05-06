NAC Breda langsung merespons kepergian Pierre van Hooijdonk: ‘Ada suasana yang sangat…’

NAC Breda pada Rabu menanggapi keputusan Pierre van Hooijdonk untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat klub. Di situs web NAC disebutkan bahwa klub “menyesalkan” keputusan tersebut, namun pada saat yang sama menganggapnya sebagai langkah yang “berani”.

Posisi Van Hooijdonk sebagai Penasihat Teknis di NAC sudah hampir tidak bisa dipertahankan lagi, setelah semua kegaduhan yang muncul seputar perannya yang mungkin mencurigakan dalam transfer putranya, Sydney van Hooijdonk, ke Estrela Amadora. NAC melakukan penyelidikan independen, sementara para penggemar, baik di Stadion Rat Verlegh maupun di tribun tamu saat bertanding melawan FC Utrecht, dengan keras mengecam mantan penyerang tersebut.

Pada Rabu pagi, ia memutuskan untuk mundur secara langsung. “Ada kekecewaan yang besar atas keputusan ini, mengingat pengetahuan mendalam dan jaringan Pierre van Hooijdonk,” kata Ketua Henk van Koeveringe atas nama Dewan Komisaris dalam sebuah pernyataan.

“Selama masa jabatannya, kami selalu bekerja sama dengan keterbukaan dan sikap kritis yang sehat. Pada saat yang sama, kami menganggap ini sebagai keputusan yang berani dan patut dipuji. Bagaimanapun juga, keputusan ini diambil dengan mengutamakan kepentingan klub,” kata Van Koeveringe.

Tanggapan Van Hooijdonk

Sebelumnya pada hari itu, Van Hooijdonk sendiri menjelaskan keputusannya. “Meskipun saya merasakan kepercayaan dari STAK, Dewan Komisaris, dan manajemen, saya sampai pada kesimpulan bahwa di tengah kegaduhan dan sentimen ini, yang terbaik adalah bertindak demi kepentingan NAC. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mundur dari peran saya sebagai penasihat.”

Meskipun demikian, ia tetap bersikukuh pada keyakinannya bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kepergian putranya, Sydney, tanpa biaya transfer. “Saya mengambil keputusan ini dengan keyakinan bahwa saya selalu bertindak sesuai hati nurani demi kepentingan NAC,” kata Van Hooijdonk.

Minggu lalu, dalam acara NOS Studio Voetbal, ia mengakui bahwa saat NAC merekrut Sydney pada Januari 2025, seharusnya ia mengambil langkah mundur. “Hal itu tidak pernah ditanyakan kepada saya dan tidak pernah dibahas. Dan karena itu, bisa dikatakan bahwa mungkin seharusnya hal itu dilakukan, agar semuanya jelas bagi semua orang. Hal itu akan menghilangkan spekulasi,” jelasnya.